FOTOD | Kalaranda kerkib luksuskvartal, mille esimeste etappide käigus pannakse püsti 240 korterit

Kalaranna Kvartali arhitektideks on Mihkel Tüür ja Ott Kadarik ühes Kadarik Tüür Arhitektid arhitektide meeskonnaga. Kalaranna Kvartali ligi 39 000 m2 suurune ala ehitatakse kolmes etapis. Kokku ehitatakse kaksteist hoonet, mille brutopind on kokku ligi 38 300 m2.

Hooned tulevad nelja- ja viiekorruselistena

Rajatavad hooned külgnevad Linnahalli ja Kalaranna pargiga ning on planeeritud nelja- ja viiekorruselistena. Fassaadiviimistlus on erineva tooni ja struktuuriga: kasutatakse näiteks looduskivi, puitu, alumiinium-komposiitplaati ning tellist.

Vastavalt detailplaneeringule on kinnistule kavandatud ühekorruseline 20 000 m2 suurune maa-alune parkla ligi 450 parkimiskohaga. Kahe esimese ehitusetapi lõpuks arendatakse välja orienteeruvalt 31 500 m2 suurune maa-ala kaheksa hoonet brutopinnaga ligi 25 600 m2 ning 2/3 maa-alusest parklast ligi 370 parkimiskohaga.

Igasse hoonesse on projekteeritud lift. Hoonete esimestele korrustele on planeeritud äripinnad, millele on juurdepääs tänavalt. Lisaks äripindadele paiknevad esimestel korrustel sissepääsud kortermajade trepikodadesse ja hoiuruumidesse, kus on võimalik hoida lapsevankreid või jalgrattaid.