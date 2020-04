FOTOD | Kas Martin Helme nõunikul on näpud põhjas? Kersti Kracht müüb kena summa eest kodu Kloogarannas

Harjumaal Kloogaranna külas asuvat maja, millel kasutatavaid ruutmeetreid on 269,2 ning millega tuleb kaasa 5014-ruutmeetrine krunt, reklaamib kinnisvaraportaal kui stiilset mereäärset neljatoalist kodu Kloogarannas. Maja maksumuseks on 595 000 eurot.

Maja kirjelduses on välja toodud, et tegu on 2006. aastal valminud kahekordse hoonega, mis paikneb Kloogarannas suletud privaatsel territooriumil 100 meetrit merest. Mändide ja viljapuudega kaetud kinnistul on täispuidust lõunapoolne terrass, kus saab nautida hommikukohvi.

Hoone esimesel korrusel paikneb avar tuulekoda, kaminaga elutuba-söögituba, köök, majapidamisruum, garderoob, tualett, duširuum ja puuküttega leiliruum ning terrass. Eraldi on avar garaaž kahele autole ning tehnoruum.

Teisel korrusel on kolm magamistuba, kabinet, vannituba ja rõdu. Esimese korruse põrandat katab kvaliteetne terrazzoplaat, teisel korrusel naturaalne parkett. Funktsionaalne köök on varustatud Miele tehnikaga.

Maja seinad ja vahelaed on monoliitsest raudbetoonist ning majal on ökoloogiline ja hooldusvaba mätaskatus. Kanalisatsioon on lokaalne, veevarustus tsentraalne ning küttesüsteemiks nii maaküte kui ka kamin. Majas on olemas valvesignalisatsioon, sundventilatsioon ja jahutussüsteem.

Kuulutuses on märgitud, et maja territoorium on suletud ning aiaga ümbritsetud. Ühistranspordi peatused on ühe kilomeetri kaugusel, läheduses on Laulasmaa kool ning käib ka koolibuss. Eramu on valitud ka parimate kodude hulka ja eksponeeritud kataloogis "Eesti eramud 2006-2007".

Maja kuulub alates 2018. aastast ettevõttele OÜ Kermon Hekta, millel on ainult üks juhatuse liige ja see on rahandusminister Martin Helme nõunik Kersti Kracht. Enne seda oli maja ajavahemikus 2011-2018 Kersti Krachti ja tema poja Akis Krachti võrdses kaasomandis. Ajavahemikus 2003-2011 oli maja Kersti Krachti ainuomandis. Maja ostis 2002. aastal Kermon Invest AS, mille juhatuse liige on Kersti Kracht samast aastast peale olnud.

Maja tänasel omanikul OÜ-l Kermon Hekta on Creditinfo andmetel 2017. aastast üleval maksehäire, mille suurus jääb 3200 kuni 12800 euro vahele. Võlgnevus on ettevõttel SPT Inkasso OÜ ees. Ajavahemikus 2016-2018 jäi ettevõtte käive 25 581 kuni 29 277 euro vahele. Kui 2016. aastal oli ettevõtte kasum 85 162 eurot, siis 2017. aastatel piirdus see 5331 euro ja 2018. aastal 11 380 euroga.