FOTOD | Kas selline see tulebki? Linna südames asuv endine Kunstiakadeemia krunt võib saada sellise kõrghoone

Sinna on kavandatud eluruumidega ärihoone, mille suurim lubatud kõrgu on 101,2 meetrit.

Dokumentides on kirjas, et hoone madalamas osas paiknevad äriruumid on mõeldud ühise passaažiga rendiboksidena, mis avanevad tänavale, kaubandus- ja teenindusasutuste tarbeks, büroodele, hotellile, külaliskorteritele. Kõrgem torniosa on kavandatud korteritele või äripindadele. Elupindu võiks sinna teha 60.

Foto: detailplaneering

Plaanides on kirjas, et kavandatud hoonestus sulgeb seni avatud kvartali ja annab oma lahendusega ning kõrgema hooneosaga piirkonnale selgelt äratuntavat omapära. Kõrgem hooneosa täiendab kõrghoonetest moodustuvat linnkeskuse siluetti ja Maakri kõrghoonete piirkonna kõrghoonete gruppi. Madalam hooneosa ilmestab olemasolevat tänavaruumi liitudes olemasoleva naaberhoonestusega. Kavandatud hoonestus suurendab linnasüdame atraktiivsust ja segakasutust, on seal kirjas.





