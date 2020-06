FOTOD | Kaval turundustrikk tõi edu. Lätis levib kulutulena info müügis oleva piltilusa Eesti saare kohta

Läti kinnisvaraportaalis City24.lv on üleval müügikuulutus, milles müüakse saart Eestimaal. Täpsemalt on tegu Viirelaiuga. Kuulutus on kirjutatud humoorikas võtmes ning seda lugedes võib aimata, et on kaks varianti - kas keegi on teinud nö halba nalja või siis on tegu turundusvõttega.

Loo selle kohta avaldas ka Läti Delfi.

„Müüa lätlasele, kes on huvitatud saare erastamisest. Ilus saar, 80 hektarit. Viirelaid asub Läänemeres Saaremaa ja mandri vahel, Riiast 3,5-tunnise autosõidu kaugusel.

Soovime, et lätlased saare erastaksid, sest Lätil ei ole ühtegi saart, samas kui Eestil on neid üle 2000. Kui iga lätlane investeeriks 1 euro, oleks Lätil oma saar, mille üle uhkust tunda. Saarel on töötav tuletorn ja selle ümber asuvad 7 maja. Peremajas on 8 tuba ja 3 kaminat. On seminarimaja koos kohandatava baariga.

Saarel on oma väike sadam kuni 9-meetriste paatide jaoks. Elektrit ja vett toodavad tuulegeneraatorid ja päikesepaneelid. Saarel elab 1000 lammast, 2 jänest, rebane, 3 kana ja kukk," teatab kuulutus.

Toodud on ka fakt, et saarel on päikesepaistelisi päevi 32% rohkem kui mujal Eestis ja vihma on seal harva. Saarele saab jalgsi, kui meri on külmunud.

„Siin on kõik, mida lätlane elamiseks vajab. Meie veinikelder on nii suur, et kui tuleb koroona teine ​​laine, saate siin ilma poodi minemata aasta otsa elada," on humoorikas kuulutuses kirjas.

Ka hind annab aimu, et kuulutus ei ole päris ehtne. Saar on müügis 1 919 968 euroga.

Foto: Viirelaiu Facebook





Turundus tõi suurt tähelepanu

Lätis on kuulutus tekitanud väga suure tähelepanu ja vastukaja. Sellest kirjutavad ka sealsed uudisteportaalid. Viirelaiu Vabariigi üks eestvedajatest Priit Villemson ütleb, et 13. juunil toimub saarel spetsiaalselt lätlaste jaoks „avatud uste päev", kuhu tuleb kohale ka üks tuntud Läti DJ ja ansambel. Lisaks aga ka üks sealne telekanal. Villemson ütleb, et juba on olemas ka ostuhuviline, kes aga võib olla samuti naljamees, sest ta rääkis sellest, et toob summa kaasa sularahas.

„See on turundus. Võtsime Lätti inimese tööle ja siis otsustasime, et teeme sellise kuulutuse," alustas Villemson.

Ta tutvustas lühidalt ka saare ajalugu ning selgub, et enamus saarest kuulub riigile ja RMK-le. Ülejäänud on aga tõesti tema ja Lii Truuväärti kasutada. Aga mis siis, kui keegi soovikski seda osta? Kas hind on üldse realistlik? Selgub, et see ei olegi õhust võetud.

„Eelmine hooaeg oli raske, arvasin, et töötan end surnuks. Panin saare müüki, aga mitte Eestis vaid välismaal. Ühendust võttis reaalne ostja, kes oli valmis maksma 1,5 miljonit eurot. Siis aga tuli mul tuhin peale jälle," rääkis mees. See ostja oli olnud India päritolu.

Foto: Viirelaiu Facebook



Tulemas on suurepärane suvi

Kui majutussektoril on täna näguripäevad, siis Viirelaiu Vabariik ujub siin vastuvoolu.

„Me oleme kaks nädalat ainult meilidele vastanud. Kõik on välja müüdud," tõdes Villemson. Ta lisas, et tundub, et tulemas on hullem suvi kui eelmisel aastal. Hea kui mõne vaba päeva saab. Huvi on olnud nii eestimaalaste aga ka lätlaste seas.

Villemson lisas, kuidas talle tuli must masendus peale, kui koroonakriis tõttu ütlesid järjest oma broneeringud üles üks USA korporatsioon ja Mustang Jeans, kes pidi saarel tegema oma reklaamklippi. Juba oli mõte, et peaks koha üldse kinni panema, aga siis tulid eestlased ja lätlased oma broneeringutega.

Priit Villemson seletas, et nende filosoofia on alati olnud see, et saar antakse kasutada ühele grupile. Nad on teinud seetõttu tippkokkade õhtusööke, et kohale meelitada jõukaid inimesi, kes siis omakorda hakkaksid oma tähtpäevi või ettevõtete gruppe saarele tooma. Äsja korraldati saarel surfilaager.

„Juulis on praegu üks päev vaba veel. Augustis rohkem, aga see on veel kaugel ka," lõpetas ta.

Foto: Viirelaiu Facebook

