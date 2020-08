FOTOD | Kes on Eesti üht unikaalsemat kinnisvara müüv ettevõtja? Võimalik müük toimuks raske südamega

Eesti kinnisvarahuviliste silmi on juba mõned nädalad paitanud müügikuulutus, mis on kahtlemata unikaalseim müügis olev vara selle aasta suvel. Avalikus müügis ei ole vara tõenäoliselt kunagi olnudki. Tegemist on ajaloolise Clementinenthali suvemõisaga.

Mõisa on taastanud üks mees, kes oli varem samas paigas rentnikuks. Eelmistel omanikel ei olnud finantsi, et seda ilu taastada ning nii tehti tehing. Nüüd soovib müüja sellest lahti saada...või kas ikka soovib? Kes on see ettevõtja ja mis ajendas teda müügikuulutust üles panema?