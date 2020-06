FOTOD | Kes ostaks ära kesklinnas asuva suure ärihoone? Müüjaks kurikuulus ettevõte

Kuulutuses ei ole detailidesse mindud, mis on sellise kalli objekti puhul mõnevõrra kummaline. Infot on väga vähe. Teada on maja üldpind 2932 ruutmeetrit ja et detailplaneeringu järgi saab selle ehitada 7-korruseliseks. Olemas on kõik vajalik dokumentatsioon ja ka ehitusluba. Majas on ka keskküte. Rohkem infot ei olegi.

Kes on aga müüja?

Selgub, et korteriomanditeks jaotatud hoone omanik on Capital Kinnisvara OÜ, mis on Eestis tegutsenud juba enam kui 17 aastat. Ettevõtte 2018. aasta tõi neile enam kui 1,6 miljonit eurot käivet ning kasum oli kopsakas 1,36 miljonit. Jaotamata kasumit on kogunenud 7,3 miljoni euro jagu, aga likviidset vara oli 2018. aastal kordades vähem. Ettevõttele kuulub 158 kinnistut, enamus neist tolles samas Narva manatee hoones.

Capital Kinnisvara ainuomanik on Olga Skvortsova, juhatuses on veel ka Aleksei Poskatšev.

Varem on ettevõte silma jäänud aastaid tagasi, kui firma omanikuks oli veel USAs registreeritud Cremo Capital L.L.. Meedias kirjeldati Poskatševit kui jõulist arendajat ja meest, kes jõumeetoditega tühjendas Mustamäel asunud ühiselamuid elanikest. Nimelt kuulusid ettevõttele Akandeemia tee ja Vilde tee ühiselamud - kokku viis hoonet. 2000ndate alguses proovis linn korduvalt eraomanikult hooneid osta. Ühiselamute asukad korraldasid meeleavaldusi ning süüdistasid majaomanikku selles, et too üritab vahendeid valimata elanikest lahti saada ning on teinud nende elu lausa põrguks.

Kogu lugu sai alguse sellest, kui majandusministeerium müüs 2001. aasta veebruaris riigile kuulunud ja ühiselamuid hallanud Ehitajate EEV aktsiad ligi 4 miljoni krooni eest AS-ile Servikol. Viimane müüs majad kohe 10,5 miljoni krooni eest edasi OÜ-le Fennovara, millest saigi AS Capital Kinnisvara. Erastamise alguses elas majades ligi 700 elanikku.

Eesti Päevaleht kirjutas 2001. aastal, kuidas uus omanik oli öökülmade eel korteritest välja visanud poolsada inimest, kes elavad nüüd kilest telkides metsa all. Jutt käis Tallinna Tehnikaülikooli juures asuvast metsatukast.

"Maja uus omanik saatis neli tursket meest ühe korteri ukse taha, mehed peksid raudkangiga ust ja tuppa sisse pääsedes viskasid elaniku asjad aknast välja. Välja visati kõik, ka värviteleviisor ja külmkapp," kirjeldas üks välja tõstetud naine ajalehele.

Ka vahepealsel ajal on Capital Kinnisvara erinevate kinnisvaraobjektidega meediaveergudel olnud. Nüüd müüvad nad magusat kinnistut otse pealinna südames.

Vaata siit, milliseks Narva maantee hoone ehitada võib.

2000ndate alguse ühiselamute skandaal kasvas protestiks. Inimesed olid sunnitud elama sõna otseses mõttes puu all.

