FOTOD | Kes ostaks sellise ajalooga kinnisvara? Seksuaalkurjategija kurikuulus kodu läks müüki

Mere ääres asuv Palm Beachi kinnistu on just see, mille ajalugu on selline, et võiks paljud potentsiaalsed ostjad eemale peletada. Epstein ostis maja 1990. aastal 2,5 miljoni dollari eest ning nüüd on see müügis 22 miljoniga. Samal ajal on lausa 88 miljoni dollariga müügis mehe New Yorgis asuv linnamaja.

Arvatakse, et Palm Beachi krundil asuva maja peab ostja maha lammutama, sest ükski normaalne inimene ei suudaks seal muidu elada. Samas kinnisvaramaakler Kerry Warwick püüdis jääda positiivseks:

„Ma usun, et selle maatüki ajalugu ei mängi mingit rolli selle tulevikus...asukoht ja see, mida sellega teha saab on need, mis tõeliselt olulised on,"

Nagu nägite räägib maakler asukohast, aga ei rõhuta muid aspekte. See annab vihje sellele, millist ostjat oodatakse. See on inimene, kes otsib lõuna Floridas asuvas suurepärases piirkonnas odavat maatükki. Muide, see jääb vaid miili kaugusele USA presidendi Donald Trumpi Mar-a-Lago klubist.

Majas on kuus magamistuba, lisaks on ka töötajatele mõeldud kolme magamistoaga hoone. Ei puudu ka basseinimaja.

New Yorgis Manhattanil asuv kinnisvaraobjekt paikneb linna ühest prestiižsemas piirkonnas, East 71st Streetil.

