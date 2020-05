FOTOD | Kes võtaks legendaarse Karja Keldri pidamise üle? Kriis on „heas seisukorras" ruumide rendihinna juba alla toonud

Aare Hallop ütles Ärilehele antud intervjuus muuhulgas, et Karja Keldri ruumid olid amortiseerunud ning ta soovis ruume ise korda teha, kuid rendileping ei andnud kindlust, et neid järgmisel hetkel tänavale ei heideta. Nii tilkus kannatuste karikasse aina vett juurde, kuni koroonakriis andis sellele sahmaka vett peale. Hallop lõi käega ja pidi tegema raske otsuse pubi sulgeda.

Nüüd on haldaja Brem Kinnisvarahaldus selle taas turule toonud. Meelitamaks toitlustussektori jaoks ülikeerulisel ajal huvilisi, on nad kuu rendihinna toonud 2500 euro pealt 2000le eurole. Pinda on kokku 212,9 m².

Kuulutus algab hüüatusega, et legendaarne Karja Kelder on üürile anda. Ruumid on heas seisukorras - elektrisüsteem, torustik ja ventilatsioon on uued. Kohapeal on nii laoruumid, sanitaarruumid, kontori pool kui ka köögi valmidus. Huvi tundvatel inimestel palutakse kiirustada.

Kuulutuses on veel kirjas, et tagatisraha tuleb maksta 4000 eurot ning suve keskmiseks kommunaalkuluks on 1000 ning talvel 2000 eurot.

Brem Kinnisvarahaldus on pindade haldaja, kuid maja omanikeks on Jana Tool (1/2), tema ema Aili Grištšenko (1/2) ja Ellen Nellis (1/2). Kokku on selle kolmiku käes suur hoonete kompleks, mis hõlmab Sauna tn 1 ja Väike-Karja 1, 1a ja 1b. Sellel on kogupinda 3952 ruutmeetrit.

Vaata fotosid tühjaks tehtud Karja Keldrist siit.