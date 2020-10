FOTOD | Keset vanalinna protestiks põllumajandusega tegelenud ettevõtja püstitas nüüd "installatiivse jõulukuuse"

Varasemalt on Viik keset vanalinna kasvatanud kartuleid ja otra. Täna on ta sinna aga vedanud vana veoauto, mida installatiivseks jõulukuuseks nimetab.

Viigi sõnul peaks nn jõulukuusk eeskätt seostuma taaskasutuse, rohemõtlemise ja innovatsiooniga. "Need on märksõnad, mida Tallinn on oma kampaaniates viimasel ajal silmatorkavalt rõhutanud, otsides väärilist kohta eesrindlikemate pealinnade erinevatel konkurssidel," teatas Viik.

"Loodan, et kodanikuinitsiatiivi korras paigaldatud jõulukuusk annab nendele pürgimustele hoogu juurde. Mulle on see jõulukuuse alla jääv krunt liiga kallis, et maa niisama sööti jätta. Kuna linn ei lase maad sihtotstarbeliselt kasutada ja kasseerib ise selle eest maamaksu, olen seal kartulit kasvatanud, pakkudes sügisel saaki lahkesti ka linnarahvale. Nüüd tuli mõte tuua vanalinna veidi pühademeeleolu ja kinkida linnale jõulupuu," selgitas Viik.

Kõva vaidlus linnavalitsusega

Jaanuaris möödub 15 aastat sellest, kui Jüri Ratase juhitud linnavalitsus otsustas osta eraomanikelt Harju tänava äärsed ehitusõigusega krundid ja rajas sinna pargi. "See oli omas ajas novaatorlik, isegi revolutsiooniline mõte. Tõepoolest, miks peaksid vanalinnas olema majad, kui seal võiksid laiuda rohealad ja uidata kitsed. Nõnda et meenutagu see jõulukuusk Jüri Ratase juhitud linnavalitsuse tehingut 15 aastat tagasi," tuletas Viik meelde.

