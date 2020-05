FOTOD | Kesklinnas on peidus üks suur arenduskrunt, mis läheb kohe uute omanike kätte

Endise Lutheri vineeri- ja mööblivabriku krunt oli veel enne eelmist suurt majanduskriisi legendaarse ärimehe Pjotr Sedini käes. Tal olid sellega suured plaanid. Lisaks kuulus talle Kohila vineerivabrik. Sedin on aastate jooksul hoogsalt kulutanud kohtuuksi. 2008. aasta suvel selgus, et kohtutäitur oli väga magusa Lutheri krundi täies mahus hinnaga 225 miljonit krooni ehk 14,38 miljonit eurot müüki pannud. Krunt läks OÜ Bannister kätte, mille otsad viivad Briti Neitsisaartele, omanikuks Solway Real Estate Limited. Kõnealused Vineeri 6 ja Vineeri 8 on alles hiljuti taas omanikku vahetanud.

Esmalt aga maa-alast endast. Detailplaneeringu järgi on kesklinnas Pärnu maantee, Tatari tänava, Vana-Lõuna tänava ja Vineeri tänava vahelises kvartalis võimalik ehitada maa-alale kokku kuni 14 omavahel plokistatud kuni 12 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamut ning kaks kuni nelja maapealse ja kahe maa-aluse korrusega ärihoonet. Detailplaneering hõlmab 4,82 ha suuruse maa-ala.

Ühtlasi määratletakse detailplaneeringuga tingimused planeeritaval alal asuvate hoonete, sealhulgas kultuurimälestiseks tunnistatud hoonete - A/s A. M. Luther Vineeri- ja Mööblivabriku tööstushoonete, katlamaja, elektrijaama ja veetorni - ärihooneteks ümberehitamiseks.

Tervest kvartalist võiks kirjutada pikemalt, sest kogu krunt, sealhulgas Vineeri 6 ja 8, on vahetamas omanikku. Peagi on see Bannisteri asemel seitse kuud tagasi loodud Luther Factory Holdingu käes, mis omakorda kuulub Triple Net Capitalile. Viimase omanikud on Heiti Riisberg ja Andres Urb. Eesti kapitalil põhinev arendaja on palju tegutsenud Peetri alevikus, aga ka mujal. Neile kuulub peagi kõik see, mis varem oli Bannisteri oma. Kokku 80 000 m², lisaks maa-alune parkimine.

Andres Urb selgitab, et kuna arendustegevus on viimasel ajal läinud aina rohkem kvartalite põhiseks, siis just seda nad ostes silmas pidasid. „Et tagada parima keskkonna olemasolu kas siis korteriostjatele või äripindade üürnikele," ütleb Urb. Ta lisab, et tehing ootab „teatavate eeltingimuste täitumist".