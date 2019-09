FOTOD | Kolm võimalust, kuidas hakkab Tallinna Keskturg peagi välja nägema

„Arhitektuurikonkursi korraldamine oli esimene tingimus, mille linn seadis Keskturu arendamiseks. Konkursi võitja selgitab linnaplaneerijatest, arhitektidest ja omaniku esindajatest koosnev žürii. Samal ajal viib Kesklinna valitsus läbi avaliku internetihääletuse rahvale kõige enam meeldiva kavandi selgitamiseks,“ ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Tema sõnul tekitab Keskturu uuendamine kohalikes elanikes optimismi ja samal ajal on ka neid, kellel on teatud hirmud. „Oleme uue omanikuga pidevas suhtluses, et turu uus lahendus arvestaks kõikide huvirühmade ootustega nii palju kui võimalik,“ rääkis Svet.

Samas on ka linn esitanud turule rea nõudeid, mille eesmärk on tagada turukvartali parem sobivus kohalikku miljöösse, luua juurde kaasaegset tänavaruumi, lahendada seonduvaid liiklusprobleeme. „Kui arhitektuurne lahendus on välja valitud, tekib planeeringu väljapanemisel võimalus kohalikel elanikel protsessis kaasa rääkida,“ märkis Kesklinna vanem.

Arhitektuurikonkursi võistlustöödega on võimalik tutvuda ja oma hääl sellel veebilehel, kus on välja pandud arhitektuuribüroode Kadarik, Tüür. Arhitektid, KAMP Arhitektid ja KOKO Arhitektid kavandid koos kirjeldustega. Hääletada saab alates tänasest kuni 6. oktoobrini.

Nii rahva lemmikuks hääletatud kui ka žürii valitud võidutöö avalikustatakse 15. oktoobril. Rahvahääletuse tulemus ei ole žürii jaoks siduv, selle võitnud töö saab Kesklinna valitsuse preemia summas 1500 eurot.