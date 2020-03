FOTOD | Konkurent Eesti Energiale? Üks siinne kütusemüüja jõudis enne riigifirmat avada oma ülikiire elektriautode laadimispunkti

Alexela avas täna Tallinn-Tartu maantee ääres Paia ristmiku tanklas ühekorraga kaks elektriautode kiirlaadimispunkti. Neist üks on Eesti esimene ultrakiire elektriautolaadija, 160 kW võimsusega ja teine 50 kW võimsusega laadija. Ettevõtte tegevjuht Aivo Adamson sõnas, et Tallinna ja Tartu vahel on tänasest olemas elektritee.

„Teame, et elektriautode omanikud on tänasest päevast pikalt unistanud ja soovinud, et Tartu maanteel oleks olemas tõeline särtsutankla. On rõõm, et tegime selle ära ning täitsime puhtamale tulevikule panustavate tarbijate suure unistuse. Soovime kõikidele elektriauto omanikele särtsakaid peatusi Paia Alexelas,“ märkis AS Alexela juht Adamson.

"Tänane päev on elektriautode omanike pidupäev. Alexela Paia risti särtsutankla avamine on ilmekas näide sellest, et Eestis puudub elektriautode laadimistaristu arendamisel turutõrge ning turg on valmis kommertsalustel elektriautode laadimistaristu arenguks,” sõnas Adamson.

Mullu novembris paigaldas energiaettevõte Alexela esimese tanklaketina oma Tallinna Peterburi tee 77 asuvasse tanklasse elektriautode kiirlaadija. Ühtlasi oli see pealinna esimene Euroopa pistikuga elektriautode kiirlaadimispunkt.

