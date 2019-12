FOTOD | Kopli endise kinohoone asemel kerkinud ärikeskuse Maxima on avamiseks peaaegu valmis

Keskuse üheks ankurrentnikuks on Maxima. Poes on tööpäevadel käinud kiire askeldamine, täna polnud töötajate liikumist poes märgata. Kassad ja riiulid on paigas. Riiulitel ootab poe avamist juba tööstuskaup, kuid kiiresti riknevat toidukaupa polnud veel näha. Ostukärud on samuti ootamas kliente. Sel nädalal sai keskus üles ka suure Maxima logo.

Kui Maxima osas tundub, et poe saab varsti avada, siis kogu keskusega paistab, et läheb veel aega. Jätkuvalt on tegemist taraga piiratud ehitusplatsiga, kus on valvurite soojakud ja kõikjal suured ehitusprügi konteinerid.

Kohalikke häiris lammutustöö ja hilisem ehitustegevus, mis peaks suuremas osas läbi saama.

Kuidas elavad moodsa ketipoe tuleku üle Kopli väikesed poed, seda näitab aeg. Otse kaubanduskeskuse taga on Rahu kauplus, kus on külapoe kohta suur toiduvalik ja ka tööstuskaupa.

Esialgsete plaanide kohaselt peaks Maxima avatama veel sel aastal.

Ärikinnisvarale spetsialiseerunud investeerimisfirma Colonna lasi ehitada Kopli 69B kahekorruselise ning planeeringult T-tähe kujulise ärihoone, kus üüritavat pinda on 1400 ruutmeetrit.

Maxima kodukaupluse müügipind on 700 ruutmeetri suurune ja annab tulevikus tööd kuni 25-le inimesele.