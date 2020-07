FOTOD | Kopli liinide suurarendus võtab ilmet, see on aga vaid viiendik planeeritust

"Kopli liinide uue tervikliku elukeskkonna rajamisega alustati 2018. aastal, praeguseks on valminud kümme erineva suuruse ja arhitektuuriga maja, rajatud uued sisehoovid, taastatud ajaloolised munakivisillutisega teed. Kõrvuti ühes ansamblis paiknevad nii ajaloolistelt taastatud vana kui ka tänapäevane uus arhitektuur. Valminud on ka esimene etapp rannapromenaadist koos mänguväljakute ja tegevustaskutega.

Hetkel on ehituses kaheksa väiksemat 3-korruselist korterelamut (igas majas seitse korterit), mille korteritest on müüdud ja broneeritud umbes pooled. Valminud uushoonestus on aga väike osa (ca 20%) Kopli liinide põnevast tulevikust."

Fund Ehitus on varem prognoosinud, et liinide ümbersünniks kulub vähemalt 100 miljonit eurot. Linnale esitatud visiooni kohaselt ehitab Fund Ehitus 20 hektari suuruse maa-ala välja kuue etapi kaupa, viimane peaks valmima aastaks 2026.