FOTOD | Koroona mõjud? Venelanna müüb Tallinna vanalinnas uhket hotelli

Kinnisvarakuulutuses on kirjas, et müügis on unikaalne Taanilinna hotell kogupinnaga 1200 ruutmeetrit. Oluline on öelda, et tegu on töötava majutusasutusega, kus on restoran, baar ja suur täiskomplekteeritud köök. Hotellis on 20 tuba ning maksimaalne täituvus on 37 inimest.

Kuulutuses antakse teada ka, et hotellil on hubane lobby ning terrass. Teisel korrusel asub konverentsiruum. Üldiselt on vanalinna hotellide häda see, et oma parklet ei ole. Siin aga on hoovis parkla olemas.

Taanilinna hotel asub linnamüüri kõrval ning see on rajatud rikaste kodanike elamuks. Seal on säilinud mitmed muistsed detailid. Hoone renoveeriti põhjalikult 2000. aastal ning hotell ise tehti lahti 2001. aastal.

Hotelli ennast haldab firma Esttruffe OÜ. 2018. aastal oli sealne käive veidi üle 414 000 euro ning kasum üle mõne aja kehvem ehk 26 341 eurot (aasta varem 96 943 eurot). 2020. aasta märtsi lõpu seisuga töötas ettevõtte heaks 20 inimest. Ainuomanikuks on vähetuntud venelanna Svetlana Mikhailova, kel Eesti kodakondsust ei ole.

2002. aastal oli hotelli omanikus samuti avalikkusele tundmatu eraisik, seekord Tamara Ostapenko nimeline. Eesti Ekspress kirjutas, et temal polnud Eesti elanike registri järgi ei elukohta, passi ega ka kehtivat elamisluba välismaalase passis.

Foto: Taanilinna hotelli Facebooki lehekülg.

Foto: Taanilinna hotelli Facebooki lehekülg.

Foto: Taanilinna hotelli Facebooki lehekülg.