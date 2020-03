FOTOD | Koroonaviirus on tekitanud Austraalias ühe igapäevatoote ostupaanika

Pärast seda, kui austraallased hakkasid sotsiaalmeedias jagama pilte tühjadest tualettpaberi riiulitest poodides ning ostlejatest, kel olid kärud neid täis kuhjatud, teatas Austraalia peaminister kohalike elanike rahustamiseks, et jaeketid on lubanud, et nad suudavad selle igapäevatoote riiulitel tagada ka kõrgema nõudlusega perioodidel, kirjutab Reuters.

Kuigi loogiliselt võetuna pole ühtegi põhjust, miks austraallased ostavad järsku kokku suuri koguseid tualettpaberit – mida toodetakse suuremalt jaolt kohapeal ning mis ei ole nende toodete nimekirjas, mida tavaliselt kriisiolukordade eel kokku ostetakse –, võib siiski koroonaviiruse üleilmne levik olla selle ostupaanika peamiseks käivitajaks.

Koos sellega on Austraalia Twitteri kontodel saanud viimasel ajal väga populaarseks hashtag’id #toiletpapergate ja #toiletpapercrisis. Suurim kohalik jaekett Woolworth andis täna teada, et on otsutanud kehtestada tualettpaberi ostmisel piirangud, mille kohaselt saab üks ostleja vaid neli pakki tualettpaberit korraga. Sama piirang hakkab kehtima veebiostudele.

Samal ajal rõhutas Woolworths, et ühegi teise toote järele ei ole nõudlus niiviisi kasvanud nagu tualettpaberi järele. Jaeketi tütarfirma Costco Wholesale juht ütles, et nemad on oma kliendikaardi põhises süsteemis veelgi suurema piirangu seadnud. Sellega saab iga ostleja vaid ühe paki tualettpaberit osta. Costco on seadnud piirangud ka piima, kanamunade, riisi ja desinfitseerimisvahendite, sealhulgas seepide ostmisele.