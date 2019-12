FOTOD | Kui palju võivad soojakaod erineda 1792. ja 2017. aastal ehitatud hoonete vahel? Tallinna tuntumate ehitiste näited

See võimaldab riigil säästa kümne aastaga kaheksa miljonit eurot energiakulus. Kui uuriti soojuskadusid hoones, täheldati, et suurem soojuskadu toimub fuajee ja hoone sissepääsu kaudu. Kogu hoones siiski puuduvad selged külmasillad (kliki pildi peal).

Radisson Blu Sky Hotel

Soojakadude uuringust oli huvitatud ka Tallinna kesklinnas asuv Radissoni hotell. Termopilti analüüsides selgus, et soojuskadu hotellis on väga minimaalne. Peamine soojuskadu toimub läbi trepikodade. Samas on hotellitoad ise hästi soojapidavad. Samuti väärib märkimist, et ka naabruses asuvatel poodidel ja kõrvalhoonetel ei ole sellist energiasäästu (kliki pildi peal).

„Tallinnas on viimase kümne aasta jooksul ehitatud palju energiatõhusaid maju. Näiteks seesama ministeeriumide ühishoone või kümned korterelamud,” kommenteeris RIA.com Marketplaces juhatuse liige Artjom Umanets.

Ta lisas, et kui maja on ehitatud vastavalt kõigile standarditele ja arendaja ei ole ehituse pealt raha kokku hoidnud, võib tulevikus kütte pealt säästa kuni 50%. „Selle näiteks on Radissoni hotell, kus soojakaod on minimaalsed,” märkis ta.