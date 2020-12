FOTOD | Kuidas pakitakse sinu e-toidukott tegelikult?

E-Selveri - ja tõenäoliselt ka kõigi teiste jaekettide e-poodide - töötajaid võiks sisuliselt nimetada professionaalseteks šoppajateks, sest 12-tunnine tööpäev koosneb ostunimekirjade detailsest täitmisest. Kiiremad "poodlejad" võivad tööpäeva jooksul komplekteerida kuni 25 inimese toidukoti, keskmiselt jääb see siiski 15 toidukorvi juurde.

"Mahud on praegu kevadisel tasemel, erinevus on selles, et meil ei ole 10-päevaseid järjekordi ja kaubad saab hetkel kätte sama päeva õhtul," ütleb E-Selveri juht Erki Koho pühade-eelset töömahtu kommenteerides. Kuigi kaubanduskeskuste parklad on autosid pilgeni täis, teeb aina rohkem inimesi siiski oma suuremad jõuluostud tänavu e-poes.

Koho ütleb, et tänavu teevad ka paljud ettevõtted oma suurtellimused e-poest. Peod ja muud üritused jäävad ju ära, aga töötajaid kuidagi meeles pidada tahaks. Siis ongi tulnud äriklientidelt näiteks 600 kommikarbi tellimus. "Me ei ole selliste asjadega arvestanud, aga eks me muidugi ajame need karbid poodide pealt kokku, et tellimus ära täita.

Nendeks pühadeks valmistas jaekett ette ka tuhandeid kinkekomplekte, mis on sisuliselt läbimüüdud.

Kevadest mäletavad paljud, kuidas e-poe vabadele tarneaegadele käisid igal südaööl justkui kiiruskatsed, et mõni avanev aken - tihti alles järgmiseks nädalaks - endale broneerida. Nüüd on Selver enda komplekteerimisvõrku niipalju laiendanud, et kevadisi järjekordi võib ainult meenutada, mitte ei pea enam kogema. Lisaks Järvel asuvale laole pannakse toidukotte kokku Tallinna teiste linnaosade Selverites ning ka Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Valgas.

Erki Koho sõnul on tavapäraselt olnud pühad e-Selveris varasemalt väga rahulikud, kuna pühadeostud eelistatakse reeglina teha ise ja nö pärispoes. "Sel aastal kanduvad paljud jõuluostud e-poodidesse, sest soovitakse vältida kontakte. Oleme tööjõudu planeerinud sama palju nagu nädala kiirematel päevadel."

E-Selveris töötab vahetustega 90 inimest ning kaupa veetakse laiali 40 kaubabussiga.

Järve komplekteerimiskeskus on jaeketi ainus e-poe ladu. See tähendab, et sinna on kokku kogutud 2500 kõige "minevamat" toodet, et toidukottide komplekteerijatel oleks kaubad käe-jala juures võtta. Veidi erilisemate asjade järgi tuleb aga minna poodi kohapeale, suurde Järve Selverisse. See tähendab, et kui piima-leiva-muna paneb su toidukoti komplekteerija endale korvi laos, siis su lemmik hambapasta järgi silkab töötaja tõenäoliselt suurde poodi.