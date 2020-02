FOTOD | Kurioosum Eesti kinnisvaraturul: Tallinna suurarendust hoidis pikki aastaid kinni lilleke rohus

Tanel Saarmann reporter RUS

Foto: Lahekalda koduleht

Eelmisel aastal teatas Merko Ehitus, et viimaks on algamas suursugune Lahekalda arendus Maarjamäe klindil. See laiub 17 hektaril ja kortereid rajatakse sinna üle tuhande. Tegemist on aga ühe Eesti kurioossema kinnisvaraloo kulminatsiooniga. Nimelt peatasid arenduse pikkadeks aastateks tillukesed taimed.