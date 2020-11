FOTOD | Kurva saatusega paik. Eesti ühe omapärasema kõrtsiga ei oska keegi midagi peale hakata

Tõenäoliselt 1799. aastal ehitatud Kuld Lõvi on üks suuremaid ja väljapaistvamaid klassitsistlikus stiilis kõrtsihooneid Eestis. Hoone varasem ajalugu on samuti huvitav olnud, kuid 1996. aastal, pärast seda, kui selle katus juba väga viletsas seisus oli, tegid ettevõtjad selle korda.

Ja oi kui populaarseks see muutus. Kööki toodi tippkokk. Avamise üritusel esines Kuldne Trio. Räägiti sellest, et Pärnu linna ja trahteri vahel peaks käima bussiühendus. Taksofirmaga räägiti, et nad kasutaksid Kuld Lõvisse sõitmisel linnasisest tariifi.

Aivo Karule ja Raul Pintile kuulunud kohast sai menupaik. Kuid 2001. aastal läks see uutele omanikele. Toimusid suuremad üritused ja privaatpeod. 2004. aastal läks koht aga uuesti müüki. Toona oli hind 11,5 miljonit krooni ehk ligi 735 000 eurot. Kaks pikka aastat läks mööda ja ostja ilmus välja. Taas Aivo Karu. 2007. aasta veebruaris avasid trahteri Peeter Volkonski ja ansambel Propeller.

Siis sattus paik korraks ka veidrasse vaidlusesse, kus suur ehitusfirma Nordecon oli patenteerinud nime Kolm Lõvi ja soovisid nüüd, et trahter seda nime ei kasutaks. Kõrval asuv Kuldlõvi elurajoon sai sama nõude. Viimaste puhul tuligi lõpuks nime muuta - Lõvi elurajooniks. Trahter sai aga vana nime edasi kanda.

Ajad ei olnud aga endised. Lihula maantee oli vahepeal ümber ehitatud ning ka Pärnu enda meelelahutuskohtade osas oli toimunud suur areng.

Lisaks tuli peale suur majanduskriis ning Aivo Karu firma Autoimpex OÜ liikus pankroti suunas. Kuld Lõvi läks 2,8 miljoni kroonise alghinnaga sundmüüki. See teeb siis ligi 179 000 eurot. Peagi langes see 155 000 euro peale. See sattuski mitme firma kaasomandisse, kel aga head ideed olnud ei ole, kuidas edasi minna.

Kunagine tippkoht ootab nukralt oma edasist saatust. Kas on sel üldse tulevikku toidukohana või mõne muu asutusena? Kõrtsihoone on täna müügis 104 000 euro eest. Vaata kuulutust siit.