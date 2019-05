FOTOD | Kuulsa fotograafi Priit Vesilinnu poeg müüb uhket villat Pirita jõe ääres

Kinnisvara24 kuulutuses kirjutatakse. et maja müügihind on 2,4 miljonit eurot, aga maja pakutakse samal ajal ka üürile. Üürikuulutuse kohaselt on villa üürihind 3500 eurot kuus.

Müügikuulutuses on kirjas, et Soome arhitekti poolt loodud maja on peamiselt ehitatud klaasist, igast toast avanevad imelised vaated Pirita jõele ja kloostrile. Majale on paigaldatud õhk-vesi soojuspumbad, igakuised kulud on väga mõistlikud.

Villa ise on 280 ruutmeetri suurune 3 magamistoaga, 3 vannitoaga, raamatukogu/töötoaga, kahe köögi, kahe elutoa ja saunaga funktsionaalne eramu.

Kinnistul paikneb lisaks eraldi külalistemaja, enda köögi, elutoa, magamistoa ja saunaga.

Jõeääres paikneb veel eraldi saunamaja, maja paatide vms hoiustamiseks ning veel üks maja, mida on võimalik kasutada panipaigana või lisa garaažina. Elumaja kõrval paikneb ka suur garaaž kahele autole, kolmandale autole olemas katusealune.

Teisele poole maja jäävad ajaloolised Pirita Kloostri varemed, millest osa ulatuvad lausa kinnistule ja on efektselt välja toodud.