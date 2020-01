FOTOD | Lageraie Kalarannas: puud võeti maha, et saaks hakata nooblit uusarendust ehitama

Puud võeti eile maha ning lükati kokku. Kohalikud on toimuvat muidugi märganud ning teema üle arutletakse näiteks Kalamaja Facebooki grupis.

On neid, kes arvavad, et võinuks vähem puid maha võtta. Tuuakse ka välja, et randa ja ujuma pole sinna enam asja.

Samas on ka neid, kes kiidavad, et promenaadi korrastatakse ja tegu oli lihtsalt võsaga. Üks inimene märgib, et nüüd tehakse mõne aasta jooksul see kole kuumaastik korda kaasaegseks linnaruumiks koos Patarei vangla kinnistuga ning saabki Kultuurikatlast Lennusadamani meie pealinna rannajoon korda.

Ärileht kirjutas mullu oktoobris, et Nordecon ja Pro Kapital Grupp kontserni kuuluv OÜ Kalaranna Kvartal sõlmisid lepingu Kalaranna Kvartali kahe esimese etapi projekteerimiseks ja ehitamiseks. Hoonete valmimisaeg on 2021. aasta lõpp ning selle maksumus on 40,5 miljonit.

Kalaranna tänav 8 asuvale kinnistule Tallinnas kerkib kahe esimese arendusetapi jooksul kaheksa hoonet 240 korteri, äripindade ning maa-aluse parklaga.

Just selline peaks arendus tulevikus välja nägema. Foto: erakogu

Kvartali arendamisel rajatakse muuhulgas ka Kalaranna park ning meediale saadetud teates öeldi, et säilitatakse looduslik rannajoon olemasoleva liivarannaga.