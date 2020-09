FOTOD | Lähiriikide lennukite kõrval pargib Tallinna lennujaamas ka eksootiliste maade masinaid

Tallinna lennujaamas võib praegu meie oma Nordica lennukite kõrval seismas näha näiteks Vietnam Airlines'i Airbusi lennukit kui ka Bangladeshi lennufirma Regent Airways'i Boeingut. Lisaks parkisid siin veel mitmed Austrian Airlinesi lennukid.

Nii Hispaania lennufirma Cygnus Air kui taanlase SunClass Airlines on oma õhusõidukid Tallinnasse toonud.

Lennujaama pressiesindaja Jane Kallaste selgitas, et lennujaamale makstav parkimistasu suurus ühes kuus sõltub sellest kui suur on lennuk, kaua ta samal kohal pargib ja mis tegevusi temaga tehakse (nt kas pukseeritakse angaari, käib vahepeal lendamas vms). "Näiteks 75 tonnise lennuki puhul kuni kolm parkimist on tasuta, edasi rakendub hinnakirjajärgne tasu. Kui selline lennuk aga pargib samal kohal 30 päeva järjest, siis on tema tasu kokku kuus ca 3440 eurot."