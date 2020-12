FOTOD | Läti lennukitootja plaanib järgmisel aastal eksportida vähemalt kümme lennukit. „See on meeste eriline mänguasi“

Toimetas: Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS

Tarragoni lennuk. Foto: Kuvatõmmis

Lõunanaabrite firma Pelegrin, mis toodab Tarragoni väikelennukeid, viis oma tehase Ādažist Riiga ning kinnitab, et kui aastate eest peeti eralennukiga teise riiki ärikohtumisele sõitmist eksklusiivseks, siis nüüd on see ka Baltimaades muutumas igapäevaseks tavaks, vahendab Läti Delfi.