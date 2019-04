FOTOD | Läti president külastas Mäos asuvat lätlaste tehast ja arutles tööjõuprobleemide üle. Sisserände küsimus on mõlemas riigis teravalt üleval

Lõppeva nädala keskpaigas kolmeks päevaks Eestisse riigivisiidile tulnud Läti president Raimonds Vējonis külastas oma visiidi viimasel päeval, 11. aprillil ka Mäos asuvat ehitusmaterjalide tootjat Sakret, millel on Läti omanikud. Kohtumise käigus toimus ka Eesti ja Läti ekspertide ühine arutelu mõlema riigi tööjõuprobleemide üle.

Eesti ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist märkis, et Eesti ja Läti seisavad sarnaste probleemide ees, milleks on vananev elanikkond ja kvalifitseeritud tööjõu puudus. Olukorra parandamiseks on vajalik automatiseerimine ja digitaliseerimine ning innovatsiooni huvides on valitsuse avatus uuendustele. Ka sugudevaheline palgalõhe on küsimus, millega tuleb tegeleda, märkis minister.

Maksusoodustused võiks maale rahvast juurde tuua

Mõttekoja Certus nõukogu esimees ja Läti Ülikooli võrdleva poliitika dotsent Daunis Auers ütles, et kõiki Balti riike iseloomustab suundumus, et noored andekad inimesed eelistavad elada linnas. Tuleviku mõttes on tegu suure probleemiga, mis puudutab kogu Põhja-Euroopat, kus maapiirkondade tühjenemine algas juba 1970-ndate alguses.

"Mida saaks ette võtta? Mitte eriti palju, sest trend on vältimatu ja kui me tahame luua strateegiaid edasiseks, siis kõigepealt on vaja endale asjade käiku tunnistada. Alates 1970-ndatest on arvatud, et inimesed vajavad pigem värsket õhku kui elavad linnakeskkonnas, kuid sellest ajast peale on näiteks Stockholmi elanikkond kasvanud poole võrra. On väga ebatõenäoline, et Baltimaades läheksid asjad teist rada pidi,“ ütles Auers.