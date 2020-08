FOTOD | Lätis avati täna Baltikumi suurim outlet-ostuküla. Parklad olid umbes, huvilisi ohtralt

70 riide-, jalatsi- ja aksessuaarikaplust ning mitmed kohvikud ja restoranid, lisaks veel 600-ruutmeetrine laste mänguala.

„Me oleme uhked töö üle, mida oleme teinud ja õnnelikud, et saame presenteerida Baltikumi esimest vabaõhu outlet-küla," ütles arendaja Outletico juhatuse liige Andrejs Dozercevs. Avamisperiood kestab kaks nädalat.

„Me oleme erilist tähelepanu pööranud uutele reeglitele, et turvaline oleks nii ostjatel, töötajatel kui teistel asjaosalistel. Projekt on unikaalne, sest igal poel, kohvikul, restoranil ja muul paigal on tänavalt oma sissepääs. Lisaks ka oma ventilatsiooni- ja mikrokliimasüsteem."

Via Jurmala Outlet Village 13 500 m2 suuruses ostukülas on alates avamispäevast esindatud enam kui 100 maailmas tuntud kaubamärgi, nagu näiteks Guess, Puma, Tommy Hilfiger, Ecco, Stefanel, Ermenegildo Zegna, Levi's, Mustang, Lee Wrangler, NS King, Sizeer, Crocs, Billionaire, Burberry, Brunello Cucinelli, Pako Lorente, Napapijri ja paljud teised.

Outletico SIA on loodud aastal 2016. Sellel on mitu omanikku. Suurim neist SIA Esterkin Family Investments 64,5%-ga. Edasi tulevad Andrejs Dozorcevs 28,75 ja siis juba väiksemad osanikud.