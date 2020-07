FOTOD | Leedu kõige jubedam maantee teeb ümbersünni: kilomeeter maksab neli miljonit eurot

Vilnius-Utena maantee. Foto: Domantas Pipas, Delfi

Leedu pealinna Vilniust ning Utenat ühendaval maanteel A14 tehakse remonti: kes on seda teed sõitnud teab, et osa ebakvaliteetset betoonist katet on juba asfaldiga asendatud ning Leedu üks kõige kohutavam maantee plaanitakse korda teha 2030. aastaks, kirjutab Leedu Delfi.