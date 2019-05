FOTOD | Leedus avati esimene pitsaautomaat: värske kõhutäide valmib kolme minutiga

Toimetas: Kaja Koovit toimetaja RUS

Pitsaautomaat. Foto: Andrius Ufartas, Delfi.lt

Leedus tutvustati esimest pitsamüügi automaati, kus värsketest koostisosadest pitsa valmib kolme minutiga. Sellise pitsa hind on umbes 5 eurot. Automaadi looja usub, et tööjõu nappuse tõttu koguvad need automaadid populaarsust ka restoranides, vahendab Leedu Delfi.