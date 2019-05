FOTOD | Legendaarne sportlane ja tippjuht müüb oma uhket Nõmme kodu

Pea 600 000 euroni küündiva hinnaga maja asub Nõmme parkmetsa vahetus läheduses. "See on ehtne Nõmme," kiidab kuulutus.

Tänavu 70-aastaseks saav Tiit Nuudi oli olümpiakomitee juht aastatel 1997-2001 ning 20 aastat juhtis ta Pauligi tehast, pannes pikaaegse tippjuhi ameti maha 2012. aastal. Nuudi on jõudnud 80ndate lõpus olla ka keskkonnaminister ning enne seda ka Tallinna aselinnapea.

"Olen sündinud Nõmmel, elasin Hiiu staadioni lähedal. Nõmme metsas ja tänaval oli tollal väga palju lapsi, aga see tähendas, et kõik mängisid küll jalgpalli, küll tennist, igaüks tegeles millegagi. Ja väiksemad tegid järele, mida suuremad ees," on eluaegne nõmmekas Tiit Nuudi ise meenutanud.