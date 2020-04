FOTOD | Legendaarne tehas käivitas kaitsevahendite tootmise. Esimene partii on läinud kingitusena haiglatele ja hooldekodudele üle Eesti

Volta tehnikaosakonna juhataja Madis Reiviku sõnul sobivad Voltas toodetavad kaitsevisiirid täiendavaks kaitseks nii meditsiinitöötajatele ja eraisikutele kui ka näiteks klienditeenindajatele, kulleritele, turvatöötajatele ja sotsiaaltöötajatele.

Tehases valmistatud kaitsevisiirid on korduvkasutatavad ning neid on võimalik toota kuni 3000 tükki päevas ja 90 000 tükki kuus. Ettevõtte tootmisvõimekust on kasvava nõudluse korral võimalik suurendada ka kuni 130 000 visiirini päevas.

"Kaitsevisiir on suureks abiks kõigile neile, kes oma tööst tulenevalt puutuvad teiste inimestega kokku, riskigruppidele ja ka kõikidele teistele inimestele, kes peavad liikuma kodust väljas ning soovivad ennast ja teisi kaitsta," rääkis Reivik. Ta avaldas lootust, et mida rohkem inimesi võtab ohutusmeetmed kasutusse, seda kiiremini saame kogu ühiskonnas viirusest võitu.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla ortopeedi Raul Pariku sõnul on kaitsemaskide puhul kaetud küll hingamisteed, kuid ülejäänud nägu ja silmad jäävad kaitseta, mistõttu on visiir oluline abivahend viiruse tõkestamisel.

"Uuringute järgi levib Covid-19 ka silmade kaudu, mis tähendab, et mask ei ole piisav kaitsevahend viiruse vältimiseks. Visiir aitab luua täiendava barjääri väliskeskkonna vahel, mõjutamata oluliselt igapäevategevust," kirjeldas Parik.

Ta märkis, et meditsiinitöötajatele on visiir kaitseks ka aerosoolide ja pritsmete eest, aidates suurendada töökeskkonna ohutust. "Igasugune kontakti vähendamine on viiruste puhul võtmetähtsusega ja seega on ka oluline, et võrreldes näiteks kaitseprillidega, tuleb visiiri eemaldamisel katsuda nägu tunduvalt vähem," selgitas ta.

Visiiri disainimise puhul on rõhutud efektiivsusele ja mugavusele. Oma 45-grammise kaaluga on tegemist kõige kergema turuloleva kaitsevisiiriga. "Toode on disainitud selliselt, et see tagaks maksimaalse kaitse ja oleks ka pikaajalisemal kasutamisel võimalikult mugav," rääkis Volta tehnikaosakonna juhataja Madis Reivik.

Lisaks on seda lihtne kokku panna ja puhastada – kaitsevisiir koosneb kolmest osast ja on 30 sekundi jooksul lahtivõetav ja taas kokkupandav. Kaitsevisiiri raam on pealt kaetud ning seda on võimalik kanda koos kaitsemaskiga või respiraatoriga. Korduvkasutatava toote klaas, raam ja kinnituspael on kõik vajadusel vahetatavad.