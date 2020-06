FOTOD | Legendaarse kino asemele kerkib tuntud keti kolmetärni hotell

Põhiosas viie ja osaliselt kuue korrusega ning 185 numbritoaga hotell ehitatakse arhitekt Tõnis Tarbe projekti alusel Tartu maantee ja Jakobsoni tänava nurgale, praeguse amortiseerunud keskuse asemele, kus tegutsevad kauplus, apteek ja alkoholipood.

Kinnistu omaniku ja arendaja GVP Invest Estonia esindaja Sigitas Daugnorase sõnul on Tallinna linnavalitsuse ehitusloa otsus tunnustus nende ligi kaks aastat kestnud püüdlustele leida uue hotelli jaoks parim lahendus, mis sobiks kõikidele naabritele ja rikastaks järjest arenevat Keskturu piirkonda. "Märtsis alanud ja kogu maailma tabanud koroonakriis on paraku puudutanud ka meid. Oleme seetõttu korrigeerinud oma esialgset plaani, mille alusel oleks sel suvel pidanud algama praeguse keskuse lammutamine ja uue hotelli ehitustööd," lisas Daugnoras. "Praeguse seisuga oleme kõik otsused lükanud edasi vähemalt selle aasta oktoobrini."

Hampton by Hilton on maailma üks tuntuim kõrgema keskklassi hotellibränd, millel on ligi 3000 hotelli 27 riigis üle maailma. Hamptoni külalised on valdavalt keskastmejuhid, ärireisijad, turistid ning lastega pered, kes tähtsustavad hotelli valikul ennekõike selle head asukohta ning mõistlikku hinda. Hotellikett panustab eelkõige mugavusele ja moodsatele disainlahendustele ning lähtub fookuspõhisest kontseptsioonist, pakkudes tavalisest mõneti tagasihoidlikumas mahus teenuseid, meelelahutust ja toitlustust, ehkki hommikusöök on Hampton by Hiltonis alati hinna sees.

Balti riikides esimese Hampton by Hilton hotelli operaatoriks saab Apex Alliance Hotel Management, mis hetkel opereerib Lätis, Leedus ja Rumeenias kuut erinevat Hiltoni ja Marriotti kaubamärgi hotelli. Ettevõtte eesmärk on kasvada Kesk- ja Ida-Euroopa suurimaks ja hinnatuimaks hotellioperaatoriks. Tänaseks on sõlmitud 15 koostöökokkulepet 9 uue hotelli avamiseks lähiajal.