FOTOD | Legendaarse kino asemele Koplisse kerkiv kaubanduskeskus valmib juba aasta lõpuks

Selle aasta lõpuks valmiva hoone omanik ja arendaja on ärikinnisvarale spetsialiseerunud investeerimisfirma Colonna, keskust ehitab Eston Ehitus AS. Aadressile Kopli 69B rajatav kaubanduskeskus on kahekorruseline ning planeeringult T-tähe kujuline, üüritavat pinda on hoones 1400 ruutmeetrit.

Uue kaubanduskeskuse ankur-üürileping on sõlmitud Maximaga – avatav kodukauplus on 700 ruutmeetri suurune ja annab tulevikus tööd kuni 25-le inimesele. Ühtlasi on esimese korruse pindadele üürilepingud sõlmitud Benu Apteegi ning Olympic Casinoga. Teisel korrusel on vabu äripindu veel saada.

Traditsioonilise sarikapeo tähistamiseks tõi Colonna ehitusjuht Villu Kersna alla ehitajate poolt sarika külge kinnitatud pärja. Sündmusele olid kaasa tulnud elama Colonna, Eston Ehituse ning Olympic Casino esindajad. Villu Kersna sõnul kulgeb kaubanduskeskuse ehitus plaanipäraselt, hoone valmib käesoleva aasta lõpuks.

2006. aastal tegevust alustanud investeerimisfirma Colonna on üks suuremaid ärikinnisvarasse investeerijaid Eestis ja Baltimaades. Colonna vahendab peamiselt rahvusvaheliste professionaalsete investorite kapitalipaigutusi Baltimaade kinnisvaraprojektidesse ning korraldab ostetud objektide majandustegevust.

Colonna grupi vahendusel on investeeritud Balti kinnisvaraturule ligi 300 miljonit eurot. Ettevõtte portfelli kuulub üle 90 ärihoone, milles on kokku rohkem kui 250 000 ruutmeetrit üüritavat pinda ja üle 800 üürniku Eestis ja Lätis. Colonna lööb aktiivselt kaasa heategevusprojektides ja toetab kultuuri ning sporti.