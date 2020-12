FOTOD | Legendaarsete Londoni taksode "surnuaiad" ainult kasvavad. Tööta jäänud taksojuhid on oma autod hüljanud

Olukorras, kus koroonapandeemia ja sellega seonduvad liikumispiirangud on Londoni tänavad inimtühjaks teinud, on ka taksojuhid asunud sadade kaupa tagastama rendil olevaid musti taksosid, kirjutab New York Times. Londoni taksojuhid kardavad, et olukord ei normaliseeru ka pärast pandeemia möödumist.

Eriti nukker vaatepilt avaneb maalilises Eppingi väikelinnas, mis jääb Londonist 36 kilomeetri kaugusele kirdesse. Sealt leiab sadu hüljatud musti taksosid, mis on tihedalt üksteiste kõrvale pargitud mudasele põllule, mida ümbritsevad mesitarud ja tuvifarm. Sellest põllust on saanud justkui monument koroonapandeemia mõjudele.

Tegu on taksodega, mis on neid Londoni taksojuhtidele rentinud ettevõttele hakatud tagastama kevadest, mil koroonapandeemia halvas kogu maailma ja ka Suurbritannia majanduse. Põllul peavad need autod seisma nüüd seetõttu, et ettevõttel said tagastatud autode hoiustamiseks mõeldud garaažikohad otsa. Nii sai ettevõte ühe kohaliku farmeriga kokkuleppele, et ta võib oma paarsada autot tema põllule mesitarude ja tuvide kõrval parkida.

„Ma nimetan seda põldu purunenud unistuste väljaks,” nentis litsentseeritud taksojuhtide liidu tegevjuht Steve McNamara. Tema juhitavasse organisatsiooni kuulub umbes pooltest Inglismaa pealinnas tegutsevast 21 500 litsentseeritud taksojuhist. „Olukord on kohutav ja läheb ainult hullemaks,” märkis ta.

Kuigi kolmapäeval lõppes teine üleriigiline ühiskonna lukkupanek, siis sellele vaatamata jääb terve rida rangeid piiranguid jätkuvalt kehtima. Keegi ei oska ennustada, millal täituvad muidu väga rahvarohked Londoni tänavad taas kontoritöötajate, teatrikülastajate ja turistidega.

Praeguse töötab vaid viiendik Londoni taksodest. McNamara sõnul on aga nemadki pidanud laskma hinnad alla. Täna teenivad nad veerandi sellest, mis pandeemia-eelsel perioodil. Londoni linna hinnangul on alates juunikuust tänavatelt kadunud umbes 3500 taksot. Nüüd seisavad nad hüljatuna parkimisplatsidel, laohoonetes, garaažides ja Inglismaa pealinna ümbritsevatel põldudel.