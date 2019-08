FOTOD | Ligi 5 miljoni euro eest remonditud Paalalinna kooli avamine

Möödunud aasta veebruaris alanud ehitustööd kestsid üle aasta ja said valmis tänavu augusti keskpaigas. 1965. aastal ehitatud koolihoones uuenesid täielikult kõik õppe- ja administratiivruumid, võimla, kommunikatsioonid ja õueala.

Kooli direktori Aavo Palo sõnul vastab renoveeritud maja igati koolipere ootustele. «Siin on hea tasakaal konservatiivsete ja innovaatiliste lahenduste vahel. Kindlasti annab koolile palju juurde uus õueala, mis pakub võimalusi vabas õhus tegutsemiseks,» ütles direktor. Ta lisas, et eriti annab koolimajas tunda varasemast parem akustika, mis avaldub nii koridorides, aulas kui ka spordisaalis.

Linnapea Madis Timpson ütles, et Viljandi on teinud linna haridusvõrgu korrastamiseks suuri investeeringuid ja see suund peab jätkuma. «Mul on hea meel, et viimane remonti oodanud Viljandi põhikool lõpuks korda sai. Linna investeeringud haridusse pole sellega aga lõppenud. Alanud on Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoone kapitaalremont ja järjekorras ootavad järgmised lasteasutused. Nende korrastamine on jätkuvalt Viljandi linnavalitsuse prioriteet,» selgitas linnapea.

Paalalinna kooli remont läks maksma 4,8 miljonit eurot.