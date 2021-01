FOTOD | Luminori peamaja ette ilmus salapärane plakat. Kes on pildil olev Peter?

„Hea Peter. On üks asi, mida sa ei tohiks ka Eestis olles unustada: #usuendasse. Me tahame sind tänada kõige tehtu eest ja soovime sulle palju edu edaspidiseks! Sinu Erste pere," on plakatil kirjas. Sellele järgneb sama tekst inglise keeles.

Enne Luminori panga juhiks saamist oli Peter Bosek Austria Erste panga tegevjuht ja Erste grupi jaepanganduse juht. Erste grupil on 47 000 töötajat ja üle 16,1 miljoni kliendi seitsmes riigis paiknevas enam kui 2300 harukontoris. Peter Bosek on Erste grupis töötanud viimased 24 aastat ja olnud selle juhatuses erinevatel ametikohtadel 13 aastat. Ta on juhtinud digitaalse panganduse kasvu, mille eest Erste grupp on Euroopas pälvinud kõrget tunnustust. Austria panga juhi kohal oli Boseki viimane tööpäev 31. detsembril.

Ilus žest endiselt tööandjalt.