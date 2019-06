FOTOD | Maailm valib taas aasta ettevõtjat. Eesti eest astub võitlustulle Ecometalli omanik Tõnis Kaasik

EY Maailma Aasta Ettevõtja selgub ligi 50 riigi esindajate hulgast 8. juuni hilisõhtul Monacos ärifoorumit lõpetaval pidulikul galal. Otsuse langetamiseks kohtus ja vestles žürii personaalselt iga oma riiki esindama saadetud ettevõtjaga, teise hulgas Tõnis Kaasikuga.

„Kui midagi teha, siis ainult seda, millesse ise usud ja millest ise aru saad. Mina saan aru sellest, mis on jäätmekäitlus, taastootmine ja sellega kaasnev missioon. Olen jäänud alati oma liistude juurde ning pole hüpanud sinna, kus kellegi sõnul saab kõvasti raha teha. Pikemaid eesmärke silmas pidades tuleb edu iseenesest. Ent eesmärk pole raha teenida, vaid midagi ära teha,” võtab Kaasik kokku selle, mida elu ettevõtjana talle õpetanud on.

Tõnis Kaasiku poolt 1999. aastal asutatud Ecometal AS on Baltimaades ainulaadne pliiakude ümbertöötlemistehas. Sillamäel asuvas tehases töötab 60 inimest ja igal aastal töötleb ettevõte ümber enam kui 20 000 tonni akusid ning müüb maailma akutööstustele tagasi üle 12 000 tonni pliid ja pliisulameid ning sekundaarseid plastigraanuleid.

Mullu läks EY Maailma Aasta Ettevõtja tiitel esimest korda Ladina-Ameerikasse ning selle sai 1979. aastal tegevust alustanud kinnisvaraarendaja Rubens Menin. Eestit esindasid mullusel galal Taxify asutajad Markus ja Martin Villig. EY Maailma Aasta Ettevõtja ärifoorum toimub sel aastal ajavahemikus 5.-9. juuni.