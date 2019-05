FOTOD | Magnetic MRO sai suure lennukiremondi lepingu Finnairiga. Need lennukid sõidavad nii Soome siselendudel kui ka Baltikumis

Finnairi Ida-Euroopa ja Baltimaade juht Arunas Skuja märkis, et regionaallendudel on oluline osa Finnairi võrgustikust ning igal aastal leiab aset üle 30 000 ATR-lennu. Esimene uuenduskuuri läbinud ATR 72 tüüpi lennuk on juba kasutusel.

Lennukite kere värvimise ja salongi renoveerimistööd teostab Eesti ettevõte Magnetic MRO. Kõik 12 lennukit, mis saavad renoveeritud 2020. aasta esimeseks kvartaliks, on kasutusel Finnairi partnerfirma Nordic Regional Airlines (Norra) poolt.

“Projekt on suuremahuline ja hoiab meid töös aprillist detsembrini, sest uuendamist vajab nii kogu interjöör kui ka lennuki kere, lisaks baashooldus,” märkis Magnetic MRO töödejuhataja Kaspars Podins. Esimene korda tehtud lennuk anti tööde tellijale üle nädal aega tagasi, 8. mail.

Podins selgitas, et lisaks kere värvimistöödele värvitakse üle ka Finnairi lennukite trepid ning vooderdised, et salong saaks värske välimuse. Lisaks renoveeritakse tualettruumid, lisatakse uusi detaile sisekujundusele ning vahetatakse välja istmed ja vaibad.

Finnair ühendab ATR-tüüpi lennukitega Eesti reisijad mugavalt Finnairi lennuvõrguga läbi Helsingi lennujaama. ATR-tüüpi lennukeid kasutatakse ühtlasi Soome siselendudeks ning kogu Baltikumis. Lisaks lennatakse nendega Gdanski Poolas ning Bromma lennujaama Stockholmis.

Magnetic MRO ja Finnair on teinud koostööd 15 aastat, kuna ettevõte baas asub Helsingile niivõrd lähedal. Eesti lennukiremondi firma on hooldanud ja remontinud nii ATR-lennukeid kui ka Airbus A320-sid.