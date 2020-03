FOTOD | Martin Helme töörühm kogunes arutama, mida saaks riik kohe teha, et leevendada kriisi mõju ettevõtlusele

Ka soovitas ta ettevõtjatele mitte hakata inimesi koondama, vaid pigem neile palkasid võlgu jääda, kuna hiljem võib valitsusel tekkida võimalus need kompenseerida. "Ärme tee lühiajalise kriisi tagajärel pöördumatuid või struktuurseid muudatusi, mille tagajärgedest pärast väljatulemine on palju raskem või palju kallim," rääkis rahandusminister.

Ühtlasi märkis Helme, et see, kes Eesti ja Soome vahel tööl käia pendeldab, peaks ära otsustama, kas ta on Soomes või Eestis, sest ühel hetkel ei pruugi enam üle lahe saada.

Samuti tuleb ära otsustada, mida teha inimestega, kes peavad minema karantiini või nendega, kes sõltuvad lasteaedadest ja kellele öeldakse, et ka lasteaiad lähevad sulgemisele ning nad ei saa kas tööd teha või tööle minna. "Neid mehhanisme me mõtleme alles välja ja selge soov valitsusel on leida siis mingid mõistlikud leevendavad lahendused," ütles rahandusminister hommikul Äripäeva raadios.

Samal ajal toonitas Helme, et kõige selle juures tuleb silmas pidada ka kõigi võimalike meetmete kulupoolt. "Nii või naa me saame aru, et eelarve tulupool meie silme all vaid kahaneb," märkis minister. Ka ütles Helme, et palus maksuametilt täna hommikuks saada ülevaadet ka ettevõtete võlgade dünaamikast. "Kas siin on juba veebruarikuised deklareerimised võlgadesse minema," tõi ta välja.

Ka ütles Helme, et ära ei tohi unustada ka pikka vaadet. "Me peame ka pikaajalisi lahendusi otsima, siin suuremaid investeerimisprojekti ettepoole tooma, aga see kõik on mitme kuu või isegi mitme aasta tegevusplaan. Praegu meil on vaja tegevusplaani, mis on nädalatega realiseeritav," rääkis ta.

Suurim miinus, mis Eesti riigieelarveliselt endale lubada saab, on ministri sõnul 12 miljardit eurot. See on piir, mis on paika pandud Maastrichti leppega. Esialgu käib jutt küll pigem sadadest miljonitest.

Töörühma kuuluvad lisaks rahandusminister Martin Helmele endale ka majandus- ja taristuminister Taavi Aas, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu, Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik, eksperdid rahandusministeeriumist, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, riigikantseleist ja Eesti Pangast.

Kuna erinevates sektorites ja isegi sama sektori erinevates ettevõtetes võivad probleemid ja vajadused olla väga erinevad, siis on Helme töörühma ülesandeks kaardistada, millised valdkonnad on suurima löögi all ja mis oleksid sobivaimad lahendused nende toetamiseks.

Lisaks analüüsib töörühm ka erinevaid stsenaariume, milline võiks mõju olla Eesti majanduskasvule ja eelarvereeglitele. Eraldi kaardistatakse ka võimalikud kitsaskohad finantssektoris.

Kaasatakse nii KredEx, töötukassa kui ka maksuamet