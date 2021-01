FOTOD | Miljoneid maksvad hotellid ja häärberid: koroonakriisi keskel on müügis huvitavaid kinnisvaraobjekte Eestist Ukrainani

Koroonaviiruse pandeemia mõjutas hotelli- ja turismiäri terves maailmas. Suletud piirid ja karantiinimeetmed on sundinud mõnesid ettevõtjaid maha müüma oma tegutsevaid ärisid, hotelle ja unikaalseid korteritega häärbereid.

„2020. aastal seisid paljud hotellid silmitsi suure probleemi, turistidevoo puudumisega. Hotellikettidel võis olla rahapuhvreid ja nad suutsid osa kriisist üle elada, kuid väikeste hotellide jaoks on pandeemia katastroof,“ märkis RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse esimees Artem Umanets.

Ukrainas tegutseva ja sealset suurimat kinnisvaramüügiportaali DOM.RIA.com haldavad ettevõtte juhi sõnul on Eestis ja Lätis on olukord kurvem kui Ukrainas, kus elab ikkagi üle 40 miljoni inimese.

„Nüüd näeme, et mitmed hotellid on müügis,“ lausus ta.

Eestis müüdavad hotellid ja häärberid

1. Unikaalset Kõue mõisa mainiti esimest korda 1241. aastal. See asub 50 km kaugusel Tallinnast, Kose lähedal. 1832. aastal ostis mõisa tuntud meresõitja Otto von Kotzebue, kelle reisikirjade sisu on leidnud kajastust häärberi interjööris. Hetkel tegutseb mõisas hotell restorani ja konverentsisaaliga.



Mõisa krundi pindala: 14,6 ha

Hind: 3,8 miljonit eurot

2. Vihterpalu mõisa hoone, mis pärineb 1820. aastast, asub Tallinnast 60 kilomeetri kaugusel Vihterpalus ja kuulus tuntud baltisaksa perekonnale von Knorringule. Kogupindala: 2600 ruutmeetrit. Peahoone on klassitsistlikus stiilis silmapaistva fassaadiga.

Mõisa krundi pind: 30 ha

Hind: 3,5 miljonit eurot

3. Taanilinna hotell asub Tallinna vanalinnas, Raekoja platsi ja põhiliste vaatamisväärsuste ning ärikeskuse lähedal. Hotelli pindala on 1200 ruutmeetrit ja selles on 20 numbrituba. Selles on restoran, baar ja suur täisvarustusega köök.

Krundi pindala: 540 ruutmeetrit

Hind: 2,9 miljonit eurot

4. Hotell Pikk 49 asub vanalinna südames 1700. aastal ehitatud hoones. Kapitaalremont tehti 2008. aastal. Hoones on kokku kaheksa korterit, lisaks kontor ja saunakompleks nullkorrusel. Korterite pindala on 45–80 ruutmeetrit, need on mõeldud 1–4 külalisele.

Kogupindala: 746 ruutmeetrit

Hind: 2,35 miljonit eurot

Lätis müügil olevad unikaalsed kompleksid ja majavaldused

1. Unikaalne ajalooline ja arhitektuuriline Krimulda mõisakompleks asub Gauja rahvuspargi territooriumil, 50 km kaugusel Riiast. Mõis kuulus 1921. aastani von Lieveni krahviperele.

Krundi pindala: 53 ha

Hind: 2,95 miljonit eurot

2. Ärikinnisvara hoone üldpindalaga 4000 ruutmeetrit asub kohe Riia kesklinnas rahvusooperi kõrval. Hoone on ehitatud hotelliks. Rajatud on uus kanalisatsioon, küttesüsteem on täielikult remonditud ja fassaad restaureeritud.

Krundi pindala: 1095 ruutmeetrit

Hind: 10 miljonit eurot

3. Seitsmekorruseline majavaldus Riia kesklinnas. Hoone üldpind on 3176 ruutmeetrit. 19 korterit, keldris kolm äriruumi üldpinnaga üle 600 ruutmeetri. Liidetud kõigi kommunikatsioonivõrkudega.

Krundi pindala: 875 ruutmeetrit

Hind: 2,65 miljonit eurot

4. Riia lahe kaldal 45 kilomeetri kaugusel pealinnast on müügil hotellikompleks Minhauzena Unda. Hoonete üldpindala on 3515 ruutmeetrit. Valdusesse kuulub hotell üldpindalaga 1617 ruutmeetrit ja ruum ürituste pidamiseks (1898 ruutmeetrit). Hotell on 300 meetri kaugusel merest.

Krundi pindala: 6,28 ha

Hind: 2,9 miljonit eurot

Leedus müügil olevad vanad hotellid

1. See müüki pandud hotell asub otse Vilniuse südames. Ehitatud 2002. aastal. Hotelli üldpindala on 4263 ruutmeetrit, selles on 88 numbrituba.

Krunt suurusega 1338 ruutmeetrit on renditud 2096. aastani Leedu riigilt.

Hind: 6,8 miljonit eurot

2. Tegutsev hotell Vilniuse vanalinnas. Hoone on ehitatud 1940. aastal, kuid remonditud 2013. aastal. Hotellis on kokku 18 numbrituba.

Hind: 2,8 miljonit eurot

3. Kuurort Aerodream asub Rūdiškėse linnas 45 minuti kaugusel Vilniuse rahvusvahelisest lennujaamast. Hotell ja kuurort tegutsevad 2005. aastast. Majad ja numbritoad mahutavad kuni 150 inimest.

Kogupindala: 4 ha

Hind: 1,9 miljonit eurot

4. See hotell asub Vilniuse vanalinnas Püha Anna kiriku kõrval. Ehitatud 1940. aastal. Pindala: 234 ruutmeetrit ja hotellis on neli numbrituba.

Hind: 700 000 eurot

Ukrainas on müügil hotellid pealinnas ja mere kaldal

1. Hotellikompleks neljakorruselises hoones on müügil Kiievi kesklinnas Podoli ajaloolises linnaosas. Hotellis on 57 numbrituba, mis on mõeldud 124 külalisele. Ruumide üldpindala on 3000 ruutmeetrit.

Hind: 9,8 miljonit eurot

2. See tegutsev hotell asub Odessas Musta mere kaldal Arkaadia linnaosas. Üldpind on 4883 ruutmeetrit. Hotellis on 54 klassitsistlikus stiilis kujundatud numbrituba.

Hind: 7,35 miljonit eurot

3. Hotell, mis asub Kiievis Dnepri kaldal. Pind: 7676 ruutmeetrit. Kompleksis on 64 numbrituba, kaks konverentsisaali, restoran ja suveterrass.

Hind: 3,6 miljonit eurot

4. See kuuekorruseline hoone ehitati Odessas 1820. aastal arhitekt Francesco Boffo projekti järgi. Asub Primorski tänaval. Objekt rekonstrueeriti täielikult aastatel 1998–2000.

Hind: 5,71 miljonit eurot

RIA.com Marketplaces OÜ haldab suurimat Ukraina kinnisvaraportaali DOM.RIA.com, aga ka suurimat Ukraina automüügiportaali AUTO.RIA.com. Alates 2018. aastast on ettevõte Eesti e-kaubanduse liidu liige ning alates 2020. aastast Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ITL liige.

