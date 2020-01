FOTOD | Miljonid võltsitud sigaretid läksid hävitamisele

Kuna kahe kuu jooksul ei tulnud keegi kaubale järele, võttis MTA ühendust kaubamärgi Prince omanikuga. Omanik viis läbi ekspertiisi ja andis teada, et tollis kinnipeetud Prince sigaretid rikuvad intellektuaalomandi õigusi, on võltsitud ja kuuluvad hävitamisele.

Konteinerist avastati 10 miljonit sigaretti kaubamärgiga Prince MTA



MTA tolliosakonna järelevalve valdkonna juhi Voldemar Linno sõnul on juhtum hea näide rahvusvahelisest koostööst võltskauba avastamisel. „Koos kolleegidega Saksamaalt hoidsime ära võltsitud sigarettide sattumise mustale turule ja laiemasse tarbimisse. Meeles tasub pidada, et võltsitud sigaretid on tundmatu päritoluga ning nende kvaliteet ja koostisosad on teadmata,“ lisas Linno.

Miljonid võltsitud sigaretid läksid hävitamisele MTA



Salasigaretid võeti ära ja hävitatakse tollijärelevalve all. Tegemist on viimase kümne aasta suurima võltsitud sigarettide koguse avastusega Eestis.