FOTOD | Mitu kuud kestnud kohtusaaga maksupettuses süüdistatava Oliver Kruuda üle on endise piimatöösturi pahuraks teinud

Mullu veebruaris eelistungitega alanud ja selle aasta veebruaris põhistungiteni jõudnud kohtuprotsessis endise piimatöösturi Oliver Kruuda ja tema kaassüüdistatavate üle on viimasel neljal kuul toimunud tihe töö, aset on leidnud üle kümmekonna istungi. Praeguses etapis on pooleli tunnistajate kuulamine ning lähiajal peaks kohus jõudma ka süüdistatavate endi ülekuulamiseni.

Kuivõrd kohus tegi juba veebruari alguses otsuse, millega otsustas piirata kohtusaaga kajastust selles osas, mis puudutab otseblogide pidamist ja tunnistajate ütluste avaldamist, siis selle põhimõtte järgimist nõudis kohtunik Janika Kallin ka tänasel istungil, kus toimus ühe tunnistaja kuulamine. Ka tunnistajaid on selles asjas kümneid – nii neid, keda süüdistatavad tahavad, et üle kuulataks, kui ka neid, keda prokuratuur on kutsunud asjas ütlusi andma.

Pahurdav Kruuda

Tänasel istungil olid süüdistatavad ka ise kohal. Endine piimatööstur Oliver Kruuda, kes mõned kuud tagasi veel oma väljavaadetesse võrdlemisi optimistlikult suhtus, paistis silma väga pahura olekuga. Ühe istungi jooksul tehtud pausi ajal uuris ta istungit jälginud Ärilehe ajakirjanikult, milline tema suhtes vaenulik lugu istungi põhjal nüüd sünnib.