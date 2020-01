FOTOD | Mõisamüügi aasta Raplamaal. Maakond ootab, mis saab kolmest uhkest mõisast pärast müüki

Raplamaa ettevõtluse 2019. aasta oli stabiilne, ilma suurte šokkideta. Maakonnas oodatakse aga väga, mis saab edasi suursugustest mõisatest, mis eelmisel aastal uue omaniku leidsid. Turism on üks valdkond, mis Raplamaal hädasti uusi tuuli vajab.

Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse juhataja Janek Kadarik ütleb eelmisele aastale tagasi vaadates, et ettevõtlus maakonnas kasvas. Ta nimetab Ketecori, Vir-Var Kauba OÜ-d, Art Link Balticsit, aga ka mitmed suuremaid tegijaid, kes oma mahte on kasvatanud - O-I Production Estonia, Salutaguse Pärmitehas, Kohila Vineer ja Saarioinen.