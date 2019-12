FOTOD | Müügis on Konstantin Pätsi lapsepõlvekodu, mis on praegu skandaalse ärimehe käes

Konstantin Pätsi lapsepõlvekodu asub Pärnus aadressil Riia maantee 273. Kahekordse äri- ja eluhoone ehitas omaaegse riigipea isa Jakob Päts 1891. aastal. Hoone jäi perekonna noorima poja Peeter Pätsi käsutusse. 2000ndate keskel müüsid Peetri Rootsis elavad pärijad maja maha. Ostjaks oli ettevõte Knoke AS.

„Maja on riigipea isa ehitatud. Sealt on alanud Konstantini ja tema nimekate vendade koolitee. Kas mõni ameeriklane suudaks ette kujutada, et George Washingtoni lapsepõlvekodu lastaks lihtsalt ära laguneda?!" küsis Eesti Muinsuskaitse Seltsi auesimees Trivimi Velliste. Juba toona müügis olnud maja ootas ostjat. Soovitavalt missioonitundega.

Omaniku värvikas taust

Knoke omanike ringis oli ka Rein Valk. Vahepeal, suure majanduskriisi ajal, rändas hoone korraks Rommi Roosimaa omanduses oleva Estate Partner OÜ kätte, kuid seda vaid mõneks kuuks. Siis sai selle endale Luite Arenduse OÜ, kelle ainuomanik on taas Rein Valk.

Valk sai esmalt tuntuks just Knokega seoses, kuid meediaveergudele jõudis ta ka Sauel asuva Kadaka elurajooni rajajana, kus ta keeldus sõlmimast korrektseid lepinguid elanikega ning terroriseeris neid vaimselt ja ka füüsiliselt.

Tema tegudest saab pikemalt lugeda Äripäeva veergudelt.

Knoke Kaubanduse suuromanik on ta ka praegu. Ettevõte tegutseb tööriistade ja muude rauakaupade hulgimüügiga.

Kes ostaks Pätsi lapsepõlvekodu?