FOTOD | Müüki tuli Eesti suurim ja kalleim luksuskorter

“Oleme Torni 20. korrusele planeeritud 600-ruutmeetrise penthouse’i, mis on meile teadaolevalt hetkel suurim ja tõenäoliselt ka kalleim müügis olev korter Eestis, milletaolist siin varem nähtud ei ole. Luksusliku elupinna hind on ligikaudu kolm miljonit eurot,“ ütles Endoveri müügidirektor Marko Männimets.

“Kinnisvaraturg töötab jätkuvalt täiskäigul ja kriisi paista ei ole. Analüütikute hinnangul on turg sisenemas kiire kasvu faasist stabiilsesse faasi, kus hindade ja tehingute kasv võtab hoo maha ja jätkab rahulikku arengut, kuid langust näha ei ole. Endoveris on müük käimas üheksas arendusprojektis, mahuga 870 korterit, mille hulgas on ka luksuskortereid. Oleme oma praktikas ka varem üle miljoni maksvaid kortereid müünud. Näeme, et suurte ja eristuvate lahenduste järele on turul nõudlus olemas ning see sihtrühm hindab 360-kraadiseid panoraamvaateid ja privaatseid katuseterrasse manhattanlikes kõrghoonetes,” selgitas Männimets trende.