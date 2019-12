FOTOD | M.V. Wooli kalavabrikut tulid toetama kümned inimesed Riho Nagel reporter-toimetaja Jaanus Lensment Fotograaf-videoreporter RUS

Nädala eest loodud sotsiaalmeediagrupp "Usume M.V.Wooli" on kogunud juba tuhandeid toetajaid. Liikumise eestvedaja Katrina Allikmaa (32), kes on ise M.V. Wooli Vihterpalus asuva tehase töötaja, on täna hommikuks kutsunud Toompeale kokku meeleavalduse, et listeeriaohu tõttu suletud vabrikule toetust avaldada.