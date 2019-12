FOTOD | M.V.Wooli ja VTA kohtusistungil saavutati kahes asjas kokkulepe

Kuigi ettevõte taotles ka võimalust müüa laos olevaid pakendamata kuumsuitsu tooteid, mis on samast partiist kui need, mis enne 25. novembri ettekirjutusega ettevõtte tegevuse peatamist olid juba kaubandusse jõudnud ning ei tohiks M.V.Wooli nõukogu esimehe ning ostujuhi Meelis Vetevoolu sõnul olla kuigi tarbijale ohtlikumad kui kaubandusse jõudnud, siis veterinaar-ning toiduamet sellega ei nõustunud.

VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda lausus kohtus, et kui listeeriabakter on tootmises olemas, siis ei saa ühegi toote puhul, mis ei ole kinnises taaras kuumtöötlemist läbinud, ohtlikkust välistada.

Kas ja millal võiksid M.V.Wooli tehased tööd jätkata, on veel vara öelda. Ettevõte on lõpetanud Vihterpalu tehases puhastuse ning sealt võetud proovid olid negatiivsed. Nüüd oodatakse tehasesse VTA inspektoreid.

Olev Kalda kinnitas, et amet ei ole veendunud, et ettevõtte tootmises enam ohtu ei ole. Sestap oodatakse ettevõttelt puhastust puudutavatele küsimustele vastuseid, millest saaks järeldada, kas puhastus on olnud korrektne ja piisav. Kui vastused ametit rahuldavad, siis minnakse tehast kontrollima. Proovide vastused võtavad aega umbes nädala. Kui proovid on puhtad ning listeeriat ei leita, saab rääkida ka tehase taasavamisest.

Harku tehases lõpetatakse puhastus Meelis Vetevoolu sõnul lähipäevil, misjärel võetakse proovid ning kui need on negatiivsed kutsutakse VTA inspektorid omakorda proove võtma.

VTA kinnitusel peab ettevõte ka Harku tehase puhastuse kohta vastama ameti küsimustele. Need märkused esitas amet ettevõtte esitatud tegevuskava kohta 25. novembri ettekirjutuses.

Kohus kutsus osapooli üles kompromissi saavutama. Nagu kohtunik Hallikma enne lõunapausi tõdes, on osapoolte suhted väga sassi läinud. Kohtunik ütles, et ükskõik misspidi kohus kaebust ei lahenda, ei ole osapooltel kokkulepet, kuidas edaspidi käituda. "Kas saaks nii, et kohtuostsus ei muutuks selles mõttes mõttetuks, et saate küll tehase käima, aga varsti on see jälle kinni," lausus Hallikma.