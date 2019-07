FOTOD | Naissaarel saab taas legendaarsel raudteel rongiga sõita

Viimsi Rannarahva Muuseum alustas Naissaarel ajaloolise raudtee renoveerimistöödega eelmise aasta augustis. Viimsi Rannarahva Muuseumi juhataja Janek Šafranovski sõnul on muuseumil edaspidi plaanis remontida kõik 15 km rohkem või vähem säilinud raudteed.

Šafranovski sõnul on kitsarööpmeliste raudteede turismi eesmärgil taastamine Euroopas kasvav trend. Sellist militaarraudteed nagu Naissaarel tsaariarmee väliraudteeks rajatud, mujal ei ole. „See on ainulaadne,“ kinnitab Šafranovski.



Eelmisel aastal kulus raudtee remondile 140 000 eurot Viimsi valla ning PRIA raha. Selle aasta investeeringu maht saab olema 40 000-50 000 eurot. Rongi renoveerimiseks kulus 20 000 eurot.

Rannarahva Muuseum on korda teinud veduri TU 6A, mis on valmistatud Kambarka tehases Udmurtias. Vedur sai Ukrainast tuttuue originaalmootor Jaz 204, mida algselt kasutati MAZ tüüpi veoautodel ja hiljem sõjaväe elektrigeneraatorites.

Vedur on muinsuskaitse all olev ajaloomälestis ning seetõttu värvitud originaalset sinist värvi. Šafranovski kinnitusel on muuseumil järgmisel aastal kavas soetada nii uus vedur kui ka vaguneid.