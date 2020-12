FOTOD | Narva-Jõesuu veekeskused mattusid pimedusse, aga lahkusid nagu uppuv Titanic, mil orkester mängib

Seoses koroonaviiruse suure levikuga Ida-Virumaal sulgesid regioonis uksed lõbustusasutused, hotellid, spordiasutused, saunad, spaad, ujulad ja veekeskused.

Noorus SPA Hoteli turundusspeatsialisti Darja Bojarova sõnul vett basseinidest kohe välja pumpama ei hakata, sest puhastusprotsess peab töötama, muidu läheb vesi „õitsema”. „Basseinide uuesti täitmine on kallis. Vee äravoolu ja sellele järgneva basseinide uuesti täitmisega tekib survelangus, mis viib konstruktsioonide kulumiseni,” selgitas Bojarova.

Jõuludeks kavatses Noorus SPA avada uue saunakeskuse, mis mahutanuks 500 inimest. Nüüd on need plaanid kevadeni edasi lükatud. Spaahotelli esindajad väljandasid lootust, et 4. jaanuaril saavad nad uksed klientidele avada.

Meresuu SPA & Hoteli viimased külalised lahkusid eile, hotellil lubati üks päev tööd jätkata. Karantiini tingimustes, kui hotellis oli välja müüdud vaid kuni kümme numbrituba, ootas külalisi rikkalik hommikusöök. Kui lahkuda, siis kaunilt – nagu uppuv Titanic, mille pardal mängis orkester.