FOTOD | Need 78 ettevõtet on sel aastal kõige vastutustundlikumad Eestis. Kas sinu tööandja on ka nende hulgas?

Aktsiaselts Estanc (protsessiseadmete tootmine)

AS R-Kiosk Estonia (hulgi- ja jaekaubandus)

Bonava Eesti OÜ (kinnisvara)

DHL Express Estonia AS (transport)

Eastman Specialties OÜ (keemiatööstus)

Incap Electronics Estonia Osaühing (töötlev tööstus)

Keskkonnaamet (avalik haldus)

Lindström Osaühing (töötlev tööstus)

Neste Eesti Aktsiaselts (vedelkütuste jae- ja hulgimüük)

Orkla Eesti AS (töötlev tööstus)

OÜ T-Tammer (töötlev tööstus)

Scania Eesti AS (hulgi- ja jaekaubandus)

TS Laevad OÜ (veetransport)

Mikro- ja väikeettevõtted (hõbemärgis)

Advokaadibüroo Alterna OÜ (juriidiline nõustamine)

Advokaadibüroo Sorainen AS (juriidiline nõustamine)

AS Dimedium (veterinaartoodete müük)

Karsgemi OÜ (finantsnõustamine)

K1R OÜ (toitlustus)

Microsoft Estonia OÜ(infotehnoloogia)

Mittetulundusühing Lahemaa ökoturism (turism)

My City Hotel OÜ (majutus ja toitlustus)

Norwegian - Estonian Chamber of Commerce MTÜ (muud teenindavad tegevused )

Osaühing Artisana (töötlev tööstus)

Varajase Kaasamise Keskus OÜ (sotsiaalhoolekanne)

Keskmised ja suured ettevõtted (hõbemärgis)

aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla (tervishoid)

Aktsiaselts Tallink Grupp (teenindus, laevandus)

aktsiaselts Tallinna Sadam (logistika ja transport)

Aktsiaselts Tallinna Vesi (kommunaalmajandus)

AS TREV-2 Grupp (taristuehitus- ja hoole)

Enics Eesti Aktsiaselts (tööstuselektroonika tootmisteenused)

Keskkonnaagentuur (avalik haldus)

Osaühing Humana Sorteerimiskeskus (jaekaubandus)

Ragn-Sells AS (jäätmekäitlus)

Saku Õlletehase Aktsiaselts (toiduainetööstus)

Saint-Gobain Glass Estonia SE (tootmine)

Tele2 Eesti Aktsiaselts (telekommunikatsioon)

Toyota Baltic Aktsiaselts (hulgikaubandus)

Viru Keemia Grupp AS (keemiatööstus)

Mikro- ja väikeettevõtted (kuldmärgis)

Advokaadibüroo LMP (juriidiline nõustamine)

Advanced Sports Installations Europe AS (kunstmuru paigalda- mine, taaskasutus)

Advokaadibüroo Lindeberg OÜ (juriidiline nõustamine)

Aktsiaselts Vestman Energia (maa haldamine ja energiainvesteeringud)

AS Avaron Asset Management (finantsvarade juhtimine)

AS BaltCap (valdusfirmade tegevus)

Fontes PMP Osaühing (organisatsioonide arendamine)

Leib Restoran OÜ (toitlustus)

mittetulundusühing Uuskasutus (kasutatud kaupade vastuvõtt ja ringlusesse saatmine, jaekaubandus)

Nordic Houses KT OÜ (tootmine, projekteerimine)

Osaühing Manpower (personaliteenused)

OÜ Loodusvägi (toiduainetööstus)

OÜ Villapai (tootmine, jae- ja hulgikaubandus)

Keskmised ja suured ettevõtted (kuld märgis)

ABB Aktsiaselts (tootmine)

Adven Eesti AS (tootmine, energeetika)

Aktsiaselts Coca-Cola HBC Eesti (hulgi- ja jaekaubandus)

Aktsiaselts Eesti Post (infologistika)

aktsiaselts Eesti Raudtee (teenindus, raudteetaristu arendamine)

Aktsiaselts Estonian Cell (tootmine)

Aktsiaselts Tallinna Lennujaam (lennundus)

AS ISS Eesti (kinnisvara korrashoid)

AS SEB Pank (finantsvahendus)

DPD Eesti AS (transport)

Eesti Energia Aktsiaselts (energeetika)

Elering AS (energeetika)

Ensto Ensek AS (tootmine, elektrilahendused)

Ericsson Eesti Aktsiaselts (tootmine)

Fortum Eesti AS (energiatootmine ja -lahendused)

Konekesko Eesti AS (masinate ja seadmete müük ning hooldus)

Paulig Coffee Estonia AS (hulgi- ja jaekaubandus)

Rimi Eesti Food AS (hulgi- ja jaekaubandus)

Telia Eesti AS (telekommunikatsioon)

„Hindame kõiki Vestmani tegemisi läbi jätkusuutlikkuse vaatenurga,“ sõnas AS Vestman Energia juhataja Aivar Berzin. „Enne, kui mõelda kuidas midagi teha, on vaja enese jaoks paika panna, mida me teeme ja miks,” lisas ta. Berzini sõnul on Vestmani ettevõtted valinud valdkonnad, mis enim kõnetavad – metsanduse ja põllunduse.

„Ajaga on lisandunud investeeringud taastuvenergeetikasse ja keskkonda säästvatesse tehnoloogiatesse. Soovime ju süüa puhast toitu, tunda rõõmu ilusatest metsadest, puhtast õhust ja teistest loodushüvedest ning omada teadmisest, et me muudame selle maailma sellevõrra kui meie võimuses on, paremaks,” rääkis Vestman Energia juhataja.

Vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgisega hinnatud Eesti Raudtee on Eesti Raudtee siseauditi osakonna juhi Taavi Saati sõnul läbinud pika tee, et muuta organisatsiooni kultuur väärtuspõhiseks. „Lähtume ettevõtte tegevuses oma põhiväärtusest ning soovime olla läbipaistvad, seaduskuulekad ning ausad,” rääkis ta. Saati sõnul on see eriti oluline majandussektoris, kus Eesti Raudtee riigiettevõttena tegutseb.

„ Lisaks rakendame korruptsiooniennetusel kõiki vajalikke meetmeid, et vähendada võimalikke pettuse- ja korruptsioonijuhtumeid. Oleme hinnanud oma tegevuse mõjusid ning tegutseme igapäevaselt ka selle nimel, et arvestada üha rohkem oma jalajälje mõjuga ümbritsevale keskkonnale, aga ka kogukonnale ning hoolime oma töötajatest,” kirjeldas Eesti Raudtee siseauditi osakonna juht.