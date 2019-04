FOTOD | Need on Venemaa kõrgete ametnike lemmikautod

Vedomosti analüüsis 716 majanduslike huvide deklaratsiooni, nende seas president, peaminister, ministrid, riigiduuma saadikud ning Kremli juhtivatel kohtadel olevad ametnikud.

Mitmed ametnikud on deklareerinud, et nende perekonnal on mitu ühte marki autot.

Mercedes-Benzi nimi tuleb deklaratsioonidest välja 176 korral. Neist kõige populaarsem mudel on sedaan S500- neid oli deklaratsioonides 26. Teiste seas on seilne sõiduk senaator Viktor Abramovil ning saadik Andrei Skotšil.

Samuti on populaarne GL klassi maastur- sellise sõiduki deklareerisid 25 ametnikku. Nii on mudel GLS 350 transpordiminister Jevgeni Ditrihil.

Populaarsuse edetabeli teisel kohal on Toyota. Seda marki on deklaratsioonides nimetatud 135 korda. Ametnike lemmimudel on Toyota Land Cruiser- neid on deklaratsioonides 72. See auto kuulub teiste seas siseminister Vladimir Kolokoltsevile ning põllumajandusminister Dmitri Pastruševile.

Kolmandal kohal on Lexus, mida on nimetatud 65 deklaratsioonis. Kõige populaarsem mudel seejuures on maastur RX. See auto on pupulaarne saadikute naiste seas.